İngiliz Halkından Trump'a: "Amerikan Enayisi!"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye düzenlediği ziyareti protesto eden İngiliz halkı, Green Day grubunun 'American İdiot (Amerikan Enayisi)" şarkısını internette 1 numaraya taşıdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Balkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye düzenlediği ziyareti protesto eden İngiliz vatandaşları sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. ABD Başkanı Trump'ın seçim dönemi kampanyalarında kullandığı "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Mükemmel Yap) sloganına atıfta bulunan protestocular, ABD'li punk rock grubu Green Day'in 'American İdiot' şarkısını kullanarak bir hareket başlattı. ABD Başkanı Trump'ı ülkelerinde görmek istemediklerini ifade eden protestocular'Make American İdiot Great Again' ( Amerikan Enayisini Yeniden Mükemmel Yap) adını verdikleri kampanya çerçevesinde Green Day grubunun 2004 yılında çıkardığı American İdiot şarkısını e ticaret sitesi Amazon'un, İngiltere'de çok satanlar listesinde, 1 numaraya taşıdı.

Green Day'in ABD düşünce sistemini ve medyasını eleştirdiği American İdiot şarkısı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği dönemde dönemin ABD Başkanı George W Bush'u protesto etmek için de kullanılmıştı. - LONDRA