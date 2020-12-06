İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi
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İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

06.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:51
İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

İngiliz ordusu, Güney Atlantik Okyanusu'nda deniz taşımacılığını tehlikeye sokan 4 bin 200 km2 büyüklüğündeki buzulları keşfetti.

İngiliz ordusu, Güney Atlantik Okyanusu'nda deniz taşımacılığını tehlikeye sokan 4 bin 200 km2 büyüklüğündeki buzulları keşfetti. 

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'nın Güney Atlantik Adaları'nda görev yapan kuvvetleri, okyanusta yüzen ve bugüne kadar görüntülenmiş en büyük buzulun keşfedildiğini duyurdu. "A68a" adlı buzulunun tamamının görüntülenmesinin mümkün olmadığını belirten Filo Komutanı Michael Wilkinson, buzulun çeşitli açılardan fotoğrafladıklarını kaydetti. Bölgede deniz taşımacılığını tehlikeye sokan buz kütlesinin 4 bin 200 km2 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. 


- İngiltere
İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi
İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi
İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi
İngiliz donanması Atlantik Okyanusu'nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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