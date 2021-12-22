İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek 2022 için korkunç tahminlerini sıraladı

2022 yılına sayılı günler kala, gelecek yıla ilişkin raporlar da paylaşılmaya başlandı. İngiliz Ulusal hava durumu servisi Met Office tarafından paylaşılan rapor ise kısa sürede gündeme oturdu.

SICAKLIK 1,09 SANTİGRAT DERECE ARTACAK

İngiltere'nin ulusal hava durumu servisi Met Office tarafından yapılan araştırmada, gelecek yıl sıcaklıkların endüstri öncesi ortalamalarının 1,09 santigrat derece üzerinde olacağı belirtildi.

SERA GAZLARI DÜNYAYI ISITIYOR

Met Office'in uzun vadeli tahmin başkanı Adam Scaife, tahmin sonuçlarının sera gazlarının dünyayı artan bir oranda ısıttığını gösterdiğini vurgulandı. Tahmin, küresel iklimin "temel itici güçlerine" dayalı olarak hesaplanıyor, ancak iklimi soğutan büyük volkanik patlamalar gibi beklenmeyen olayları içermiyor.

SICAKLIĞA BAĞLI HASTALIKLAR ARTACAK

Bloomberg ise, bu değişikliğin küresel mahsul veriminin yaklaşık yüzde 30 düşmesine ve gıda talebinin hızla artmasına neden olabileceğinin altını çizdi. İngiliz kalp ve akciğer nakli cerrahı Bill Frist, daha aşırı ve değişken sıcaklıkların insan sağlığını da doğrudan etkilediğini, felç ve miyokard enfarktüsünden ölüm oranını artırdığını söyledi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet