Emri dinlemeyip ordudan firar ettiler! Yüzlerce İngiliz askeri Ukrayna saflarında savaşa katılıyor
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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, emirlere itaat etmeyen yüzlerce İngiliz askerinin savaşmak için gönüllü olarak Ukrayna'ya gitmiş olabileceği açıklandı.
Rusya- Ukrayna savaşı 15. günde devam ederken, bölgede yaşanan çatışmalar devam ediyor. Birçok ülkeden Ukrayna'ya gönüllü olarak savaşmaya gelen kişilerin sayısı her geçen gün artarken İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz ordusundan yapılan açıklamada, emirlere itaat etmeyen yüzlerce İngiliz askerinin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi.
İngiliz ordusu, emirlere itaat etmeyen yüzlerce İngiliz askerinin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, ortadan kaybolan bazı askerlerin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceği yazılırken bu askerlerin "gönüllü" da Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini belirtildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, Tüm hizmet personelinin "bir sonraki emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu" açıklamıştı. Yaşanan emre itaatsizlik durumu sonrası yeni bir duyuru daha yapan bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin "disiplin ve idari sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını bildirdi.
Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolunu olduğuna işaret eden Savunma Bakanı Wallece, "Uygun şekilde eğitilmedikçe, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022