Emri dinlemeyip ordudan firar ettiler! Yüzlerce İngiliz askeri Ukrayna saflarında savaşa katılıyor

Rusya- Ukrayna savaşı 15. günde devam ederken, bölgede yaşanan çatışmalar devam ediyor. Birçok ülkeden Ukrayna'ya gönüllü olarak savaşmaya gelen kişilerin sayısı her geçen gün artarken İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz ordusundan yapılan açıklamada, emirlere itaat etmeyen yüzlerce İngiliz askerinin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi.

ORTADAN KAYBOLAN ASKERLER UKRAYNA'YA GİTMİŞ OLABİLİR

İngiliz ordusu, emirlere itaat etmeyen yüzlerce İngiliz askerinin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, ortadan kaybolan bazı askerlerin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceği yazılırken bu askerlerin "gönüllü" da Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini belirtildi.

"DİSİPLİN VE İDARİ SONUÇLARLA KARŞILAŞACAKLAR"

İngiltere Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, Tüm hizmet personelinin "bir sonraki emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu" açıklamıştı. Yaşanan emre itaatsizlik durumu sonrası yeni bir duyuru daha yapan bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin "disiplin ve idari sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını bildirdi.

"UKRAYNA'YA YARDIM ETMENİN BİRÇOK YOLU VAR"

Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolunu olduğuna işaret eden Savunma Bakanı Wallece, "Uygun şekilde eğitilmedikçe, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.