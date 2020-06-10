İngilere'de 'Miss Hitler' güzellik yarışmasının katılımcısına yasa dışı Neo-Nazi örgüte üyelikten 3...
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İngilere'de 'Miss Hitler' güzellik yarışmasının katılımcısına yasa dışı Neo-Nazi örgüte üyelikten 3...

İngiltere'de aralarında 2016'da düzenlenen "Miss Hitler" güzellik yarışmasının bir katılımcısının da olduğu 4 kişi, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yasa dışı Neo-Nazi örgütü Ulusal Eylem'e üye olmaktan 18 ay ile 5,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İngilere'de 'Miss Hitler' güzellik yarışmasının katılımcısına yasa dışı Neo-Nazi örgüte üyelikten 3...
10.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:50

İngiltere'de aralarında 2016'da düzenlenen "Miss Hitler" güzellik yarışmasının bir katılımcısının da olduğu 4 kişi, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yasa dışı Neo-Nazi örgütü Ulusal Eylem'e üye olmaktan 18 ay ile 5,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Yarışmaya "Miss Buchenwald" rumuzuyla katılan 23 yaşındaki Alice Cutter 3 yıl, eski partneri 25 yaşındaki Mark Jones da 5,5 yıl hapis cezası aldı.

Yargılanan diğer iki kişiden 24 yaşındaki Garry Jack 4,5 yıl, 19 yaşındaki Connor Scothern ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki Buchenwald toplama kampında 56 bin kişi öldürülmüştü.

Cutter, "Hitler haklıydı' dövizleriyle yürüyüşler düzenleyen Ulusal Eylem'in gösterilerine katılmakla birlikte 2016'da yasaklanan örgütün üyesi olmadığını söylüyordu.

Birmingham kentinde görülen davada, savcılık jüri üyelerine Cutter'ın "sinagoglara zehirli gaz atılması ve bir Yahudinin kesik başıyla futbol oynanması" konusunda "şaka yaptığı" telefon mesajarını gösterdi.

'Toplama kampında Nazi selamı'

2013'te kurulan Ulusal Eylem'in "lideri ve stratejisti" olduğu söylenen Jones duruşmada 2016'da ziyaret ettiği Buchenwald'daki bir infaz odasında Nazi selamı vererek Ulusal Eylem bayrağıyla poz verdiğini kabul etti.

"Miss Hitler" güzellik yarışmasını 2016'da adı açıklanmayan İskoç bir kadının kazandığı duyurulmuştu.

Fotoğrafında yüzünün alt kısmı görünmeyen bu kişinin "Ceza almayacağını bilsen ilk kimi öldürürdün?" sorusuna "Merkel'i" diye yanıt verildiği öne sürülüyor.

Duruşmada savcılar, İngiltere'de yasaklanan ilk aşırı sağcı örgüt olan Ulusal Eylem'i "Irkçı, Yahudi düşmanı ve homofobik bir grup" diye niteledi.

BBC

Dünya Manşet

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