Influencerlar, sosyal medyada başarılı olmak ve sağlıklı kalabilmek için neler tavsiye ediyor?

Michelle Phan, kişisel olarak tükendiği için, çok takipçili YouTube kanalına makyaj ve güzellik videoları çekmeyi bıraktığını anlatıyor.

Phan, "Mutlu taklidi yapmak giderek daha da zor bir hal almıştı. İlişkilerimde ve arkadaşlıklarımda kırıcı olmaya başlamıştım" diyerek o günleri hatırlıyor.

Michelle Phan, bir influencer ya da sosyal medya fenomeni olarak, sürekli içerik üretme ve çekme baskısına dayanamayarak videolarına ara vermek zorunda kaldı. 2017 - 2019 yılları arasında kanalı için içerik üretmedi.

Bugün Pham'in YouTube kanalının tüm dünyadan 8.84 milyon abonesi bulunuyor ve aynı zamanda benzer videolar çeken kişilere yol gösteriyor.

Genç influencer, destek verdiği içerik üreticilerinin çoğunun, fikir üretme baskısı karşısında stres yaşadığını ve kendilerini günde birkaç kez içerik yüklemek zorunda hissettiklerini söylüyor.

Peki sosyal medya fenonemi ya da influencer nedir?

Bunun tam olarak bir tanını olmasa da, özellikle YouTube, Instagram veya TikTok'ta, ürettikleri içerikten maddi karşılık alacak kadar takipçisi olan kişiler için bu tanım kullanılıyor.

Ne kadar kazanıyorlar?

Bu kişiler gelirlerini iki kaynaktan elde ediyorlar; o platformdaki reklam gelirlerinin dağıtımından aldıkları pay ve şirketlerle yaptıkları tanıtım işbirlikleri.

Reklam gelirlerinin dağıtımını ele alalım. Örneğin YouTube'da eğer 1000 takipçiniz var ve 4 bin saat izlenmiş içeriğiniz varsa, videolarınızdan elde edilen reklam gelirinden pay almak için başvurabiliyorsunuz.

YouTube ne kadar kazanabileceğiniz konusunda sıkı ağızlı davransa da bu gelirin, 1000 izlemede 3 ila 5 Dolar arasında olduğu değerlendiriliyor.

Şirket işbirliklerine gelindiğinde ise kazanılan parayı takipçi sayınız belirliyor. Eğer Instagram'da bir milyondan fazla takipçiniz varsa, tek bir tanıtım paylaşımı size 10 bin dolar kazandırabiliyor.

Michelle Phan ve dört influencer ile daha tecrübeleri üzerine konuştuk.

34 yaşındaki Phan, bu işten çok para kazanma olasılığının mümkün olduğunu kabul ediyor. Ancak Pham, çok paylaşım yapma baskısına karşı içerik üreticilerine "bir sınır çizme ve kendilerine iyi bakma" tavsiyesinde bulunuyor.

Onun bu endişesini medya analisti Rebecca McGrath da paylaşıyor. McGrath bazı influencerların, "söyleyecek yeni bir şeyleri olmasa da" gelir arayışı ile paylaşımda bulunduklarını söylüyor.

Pham, sanal zorbalığın da ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor: "Aynı zamanda nefret mesajları da geliyor. Bunlara insanların hazır olduklarını sanmıyorum"

Bu durum İngiliz sosyal medya fenomeni Em Sheldon tarafından da Temmuz ayındaki bir Avam Kamarası oturumunda gündeme getirildi.

Bir grup parlamenter, influencer kültürünün giderek büyümesini mercek altına alan bir çalışma yürütüyor.

Sosyal medya mahallesindeki yeni çocuk olan TikTok, yalnızca 2018 yılından bu yana Çin dışında kullanıcılara ulaşmaya başladı. Bu kısa sürede bir milyardan fazla kullanıcıya ulaştığı gibi yakın bir zamanda Amerika'da, ortalama izleme zamanında YouTube'u geçti. Yani kullanıcılar bu ülkede TikTok'ta daha fazla zaman geçiriyor.

Colin ve Dylan McFarland kardeşler ile babaları Dan, 2019 yılından bu yana TikTok'a dans ve komedi klipleri yüklüyor.

The McFarlands olarak bilinen üçlünün şu anda 2.6 milyon TikTok takipçisi bulunuyor.

27 yaşındaki Colin, Influencerları "internet dünyasında güvenilebilecek yeni dalga insanlar" olarak tanımlıyor ve devam ediyor: "Eğer bir şey satıyorsanız veya tavsiye veriyorsanız, insanlar her gün telefonlarında gördükleri insanlara inanıyorlar."

25 yaşındaki Dylan da ağabeyinin sözlerini destekliyor: "Colgate ve Gillette gibi firmalar bizimle çalışmak istiyor çünkü biz tıpkı kendi ailemizdeki gibi samimi hareket ediyoruz."

Son iki yılda elde ettikleri gelirlerle iki kardeş de günlük işlerini bıraktı, yeni evler aldı ve hatta başka mülklere yatırım yapmaya başladı.

iPhone telefonunda montaj yaparak video işine başlayan Colin, "Bunu herkesin yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Yalnızca kendi özel içeriğinini bulun ve o içeriğe bağlı kalın" diyor.

'Özel hayatınızı saklayın' tavsiyesi

Toronto'da yaşayan YouTube içerik üreticisi Kevin Parry de animasyon videolarının izlenmesinden elde ettiği gelirle iyi bir hayat sürüyor.

Anlattığına göre, platformdaki ilk yılında dahi yaklaşık 80 bin dolar gelir elde etmiş.

32 yaşındaki Parry, Disney, Apple, Amazon ve Lego gibi büyük şirketlerle işbirliği yaptığını ve gelirlerinin yüzde 90'ını bu şekilde elde ettiğini söylüyor.

Kevin Parry, influencer olma hayali kuran kişilere kendi özel hayatlarını çok fazla paylaşmama tavsiyesinde bulunuyor:

"Yaratıcı bir video yaptım ve insanlar bunu beğenmedi diyelim. Daha fazla çalışarak o yeteneği geliştirebilirim. Ancak hayatımı paylaştım ve insanlar beğenmezse, bunu nasıl düzeltirim ki? Yapamam."

Parry, içerik üreticilerine bir yetenek üzerine gitme tavsiyesinde bulunuyor. Günlük hayatlarını ortaya sermek yerine, film yapımı veya marangozluk gibi tutkular hakkında paylaşım yapmalarını öneriyor.

Yazar Shan Boody, kendi açtığı YouTube kanalında, 2012 yılından bu yana seks ve ilişki konularını ele alıyor. 664 bin takipçisi var ve bugüne dek 71 milyon kez izlendi.

Boody'nin video yükleme konusunda altın bir önerisi var: "Videonuzu son izlemesini isteyeceğiniz kişiyi düşünün. Eğer onun da görmesini takmayacaksanız yükle tuşuna basın."

Sanal zorbalık ve paylaşım baskısına karşın, çok sayıda kişi bu platformlarda büyük hesaplar olma hayali kuruyor. Eğlenceli olabileceği gibi bu iyi bir gelir de getirebiliyor.

Psikolog Stuart Duff, başarılı olma ihtimali olan kişilerin belli kişilik özellikler olması gerektiğinin altını çiziyor:

"Elbette başarılı influencerlar tek tip değil, stil ve kişilik olarak çok çeşitli. Ama söz konusu çok başarılı olmak ise, influencer büyük oranda psikolojiden yararlanacaktır.

"Çok iyi hikaye anlatan, yerine kendini koyabildiğin, eşsiz bir markası olan ve mesajına bağlık kalkan kişiler. Her zaman takipçilerinin ne duymak istediğini bilen kişiler bunlar"

Phan 2007 yılında YouTube'a video yüklemeye başladı ve bugün milyonlarca dolar değerinde bir kozmetik şirketinin sahibi.

34 yaşındaki Phan, "Eğer iyi bir hikaye anlatıcısıysan, büyük bir kitle oluşturabilir ve hayatını değiştirebilirsin" diyor.