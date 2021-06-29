İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı
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İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı

İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde yem oluğuna girerek sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yem oluğuna girerek sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal kesimde bulunan Köylüce Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan sahibi Hayrettin Yıldırım, ahırdaki yem oluğuna sıkışan ineğinin çıkarmak için başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, duvarı kırarak ineği sıkıştığı yerden kurtardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti. - BALIKESİR

İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı
İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı
İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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