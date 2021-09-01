İnegöllü Sporcular Milli Takımda Tarih Yazdı
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İnegöllü Sporcular Milli Takımda Tarih Yazdı

İnegöllü Sporcular Milli Takımda Tarih Yazdı
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İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı sporcuları Hilal Oruç, Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir, Hırvatistan Zagreb'de gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında Milli Takım formasıyla 3'üncülük madalyasını kazandı.

İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı sporcuları Hilal Oruç, Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir, Hırvatistan Zagreb'de gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında Milli Takım formasıyla 3'üncülük madalyasını kazandı.

Oryantiring branşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İnegöl Belediyespor'un 3 sporcusu, milli takımda da tarih yazmaya devam ediyor. 26-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında, Milli Takımımızı İnegöl Belediyespor sporcuları Hilal Oruç, Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir temsil etti.

3 başarılı sporcu, şampiyonada ay yıldızlı formayla ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir, Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasını 3'üncülük madalyasıyla tamamladı.

Elde edilen başarı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Alınan her başarı, bizlere ayrı bir gurur vesilesi. Öncelikle milli takımda bu başarıyı sağlayan sporcularımızın yetişmesinde büyük emekleri olan antrenörümüz Tarık Şeker'i ve özverili çalışmalarının sonucunda dereceyle ülkemize dönen sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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