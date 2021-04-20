İnegöl Yeniceköy'de yeni yaşam alanı doğuyor

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi Narman Caddesinde 3 ayrı alanda toplam 3 bin 356 metrakarelik yeni bir yaşam alanı inşa ediyor.

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi Narman Caddesinde 3 ayrı alanda toplam 3 bin 356 metrakarelik yeni bir yaşam alanı inşa ediyor. İçerisinde; çok amaçlı saha, çocuk oyun ve fitness alanı, koruluk ile sert zemin yürüyüş yolarının bulunduğu çalışmayı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

Şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle geleceğin İnegöl'ünü inşa eden İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde yeni bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı. Narman Caddesi üzerinde 3 ayrı alanda yapılan düzenlemeyle bölgeye prestij katacak sosyal donatı alanları oluşturuluyor. İçerisinde; çok amaçlı saha, çocuk oyun ve fitness alanı, koruluk alan ile sert zemin yürüyüş yolarının bulunduğu alanlarda düzenleme çalışmaları sürüyor.

Yeşil alan, çok amaçlı salon ve koruluk

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Perde duvar çalışmalarının devam ettiği alanda çalışma tamamlandığında mahalle sakinlerinin memnun kalacağı bir eser ortaya çıkacağını kaydeden Taban, "Bugün Yeniceköy Mahallemizde Narman Caddesi'ndeyiz. AK Parti İlçe Teşkilatımızın yöneticileri, çalışma arkadaşlarımız ve değerli mahalle sakinlerimizde burada devam eden çalışmalarımızı inceledik. Burada 3 ayrı alan var yapımı devam eden. Bizler bu alanlar içerisinde vatandaşlarımızın, buradaki mahalle sakinlerimizin güzel vakit geçirebilmesi için parklar, donatı alanları, ağaçlandırılmış alanlar gibi alanları oluşturarak bir bir hayata geçiriyoruz. Burada da yaklaşık 3 parça şeklinde, toplamda 3 bin 356 metrekareden oluşan alanımız var. Yeşil alan 2 bin 90 metrekare, çocuk oyun alanı 280 metrekare çok amaçlı saha 379 metrekare ve 607 metrekarede sert zemin tretuvar alanından oluşuyor. İnşallah bittiğinde mahalle sakinlerimizin de beğeneceği, memnun kalacağı bir eser ortaya çıkmış olacak" dedi.

Her çalışmanın bölge vatandaşlarıyla istişare sonucunda ortaya çıktığına da vurgu yapan Alper Taban, "Burada çalışmamız başlamadan önce yapılacak çalışmayla ilgili bilgilendirme tabelalarımız alana asıldı. Vatandaşlarımızın da projeye eklemek istediği, önerisi veya talebi varsa onları da toplayarak projeye dahil etmek istiyoruz. Vatandaşımızın da bu noktadaki katılımı bizlere faydalı oluyor. Bazı projelerimizde bu noktada değişikliklere gidiyoruz. İnşallah buradaki çalışmayı en kısa sürede bitirerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı