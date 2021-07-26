İnegöl'de Unutulmaz Türk Halk Müziği Gecesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de Unutulmaz Türk Halk Müziği Gecesi

İnegöl'de Unutulmaz Türk Halk Müziği Gecesi
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği sosyal mesafeli ve maskeli kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöllülerle buluşan TRT Ses Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç, seslendirdiği türkülerle kulakların pasını sildi.

İnegöl Belediyesi THM korosu da solistler geçidi ile ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Pandemi sürecinde ara verilen kültür sanat etkinlikleri, yeni normalleşmeyle beraber 03 Temmuz Cumartesi "Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri" adı altında yeniden başlamıştı. Sosyal mesafe ve maskeli etkinliklere ilçe halkı özlenen eski günlere yeninden ulaşmanın mutluluğuyla katılım göstermeye devam ediyor. 25 Temmuz Cumartesi akşamı İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve TRT Ses Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç İnegöllülerle buluştu.

İNEGÖL BELEDİYESİ THM KOROSU KULAKALRIN PASINI SİLDİ

Cumartesi akşamı 21.00'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde (Amfi) yapılan konser, Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi THM Korosu Solistler Geçidi gösterisiyle başladı. Solistler sırasıyla kendi türkülerini seslendirerek adeta kulakların pasını sildiler. Konserin ilk bölümü, solistlerin seslendirdiği türkülerle son buldu.

MELDA KUYUCU KILIÇ İNEGÖLLÜLERLE BULUŞTU

Programın ikinci bölümünde ise, Türk Halk Müziği Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç sahnedeki yerini aldı. Birbirinden güzel türkülerle geceyi süsleyen Kılıç, sohbetiyle de ilçe halkının gönlünde taht kurdu. Kılıç, sahnede seslendirdiği onlarca eserle, dinleyenleri adeta diyar diyar gezdirdi. Farklı yörelere ait türkülerde vatandaşlar kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman ise oynadı.

Konser sonrası TRT Ses Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç'a İnegöl'ü simgeleyen çini hediye edildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl'de Unutulmaz Türk Halk Müziği Gecesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:24:48. #1.16#

title