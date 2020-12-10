İnegöl'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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İnegöl'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

10.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:55

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

İnegöl-Alanyurt yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa E'ye (75), Ufuk A. idaresindeki 16 KAZ 11 plakalı otomobil çarptı.

Olayda yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İnegöl'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İnegöl'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İnegöl'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:55:07. #1.14#
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