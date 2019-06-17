İnegöl'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Adıyaman Sokak'ta, İsmail Kabak (61) idaresindeki 77 AV 625 plakalı otomobil, yola aniden çıktığı belirtilen Ahmet Yasin Uğur'a çarptı.
Olayı gören vatandaşlar, yaralanan Yasin Uğur'u otomobille İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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