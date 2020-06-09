İnegöl'de kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
09.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:56
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi 24. Mobilya Sokak'ta Hasan Yalman idaresindeki 16 KCN 13 plakalı kamyonet ile Yusuf Keleş'in kullandığı 16 KNT 79 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek yaralanan ve sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA