İnegöl'de istihdam var
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İnegöl'de istihdam var

İnegöl'de istihdam var
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi alışveriş merkezi ile ürünler arasında geniş alanm kadar alışverişe iş yeni sağlanırken bu halkaya bir daha eklenir.

İş arayanlar ile arayanlar firmalar arasında köprü olan İnegöl Belediyesi İstidam Merkezi, yetiştirilecek kadar işbirlikleri sayesinde uğura iş bulma konusunda ciddileşebiliyor. İnegöl istihdamına katkı sağlayacak İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl AVM'de faaliyet gösteren Tavuk Dünyası firmasına 15 personel alınacağını duyurdu.

SON BAŞVURU 24 HAZİRAN

Tavuk Dünyası firmasına mutfak şefi, salon şefi olmak, mutfak elemanı, garson ve yarı zamanlı personel sınıflarında 15 personelin duyurulmasını duyuran İstihdam Merkezi, başvuruların 24 Haziran'a kadar doğrudan firmaya yapılacak iletti.

İŞÇİ ARAYAN FİRMALARA ÇAĞRI

İnegöl Belediyesi bir yandan üstteki iş hayatından yararlanırken bir yandan da elemanlardan gelen firmalarla iletişimini sürdürerek doğru kişilerden kişilerden üstleniyor. İş arayanlar ve işverenleri buluşturmak için saklanan İstihdam'da, aranacak firmalara yardıma başvuruda bulunarak İnegöl Belediyesi'ne davet edildi.

Kaynak: Bültenler

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