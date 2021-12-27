İnegöl'de inşaattan düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındığı hastanede 79 gün sonra yaşamını yitirdi.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındığı hastanede 79 gün sonra yaşamını yitirdi.
İlçede bir inşaatta kalıp sökümü sırasında düşmesi sonucu yaralanan İdris Akgün (44), tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akgün, 9 Ekim'de Yenice Mahallesi Aşağı Çayır Sokak'taki inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini yitirerek beton zemine düşerek yaralanması nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri
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