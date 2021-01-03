İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı
03.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan sitenin bahçesinden, yürüme engeli bulunan Hüseyin Baydar'a ait bisikleti çalan şüpheli daha sonra uzaklaştı.
Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayın failinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı