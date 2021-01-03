İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı

03.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan sitenin bahçesinden, yürüme engeli bulunan Hüseyin Baydar'a ait bisikleti çalan şüpheli daha sonra uzaklaştı.

Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayın failinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı
İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı
İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı
İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Prens Harry Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'de bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 18:18:48. #1.15#
title