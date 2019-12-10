İnegöl'de baca yangını
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İnegöl'de baca yangını

İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

10.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:46
İnegöl'de baca yangını

ilçesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Kırçiçeği Sokağı'nda iki katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi.

Bina sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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