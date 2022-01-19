İnegöl Belediyesi Tüm Personelleriyle Sahada

Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla birlikte İnegöl Belediyesi tüm ekipleriyle sahaya indi. Kırsalda 11 ayrı bölgede karla mücadele çalışmaları sürerken, merkezde de 3 greyder ile 7 kar küreme ve tuzlama aracı cadde ve sokakları temizliyor

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İnegöl'de dün başlayan kar yağışı, gece şiddetini arttırdı. Sabah beyaz gelinliğini giymiş bir İnegöl'e uyanan ilçe halkının trafikte sorun yaşamaması adına İnegöl Belediyesi gece saatleri itibariyle çalışmalarına başladı. Vatandaşların uzun süredir heyecanla beklediği kar yağışının olumsuz etkiler oluşturmaması adına cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma sürüyor.

VATANDAŞLAR YOLA ÇIKMADAN CADDELER TEMİZLENDİ

Gece kar yağışının arttığı saatler itibariyle hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, tüm ekipleriyle sahaya indi. Bir yandan kırsal mahallelerde 11 ekiple kapanan yollar açılırken, bir yandan da şehir merkezinde yayalar için kaldırımlar ve araçlar için yollar temizlenmeye başladı. Şehir merkezinde Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü koordineli bir çalışma ile ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlattı. Tüm ekiplerin sahaya indiği çalışmalar kapsamında, sabah vatandaşlar işe gitmek için evlerinden çıkmadan pek çok ana cadde kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürekli kapanan ana arterler birkaç kez küreme araçları ile temizlenip tuzlama çalışması yapıldı.

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