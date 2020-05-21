İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı Koronayı unuttular sosyal mesafeyi hiçe saydılar İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

21.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:34

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı

Koronayı unuttular sosyal mesafeyi hiçe saydılar

BURSA - İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza İnegöl'den Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Sinan G. yönetimindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç, ile metal sanayi kavşaktan çıkan Emine S.yönetimindeki 16 BTP 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. Can pazarın yaşandığı kazada yaralıların yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Faik G. ve Ahmet G. Arzu A. ve Emine S'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası toplanan kalabalık korona virüsünü biran unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı.yaralandı.

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Ezeli rakipleri birbirine düşüren Mert Hakan ile ilgili flaş transfer kararı
Ezeli rakipleri birbirine düşüren Mert Hakan ile ilgili flaş transfer kararı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Bergüzar Korel Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 19:34:41. #1.15#
title