İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sarımeşe, Bayburt

İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı Bayburt merkeze bağlı Sarımeşe köyünde çiftçilik yapan Nail Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir büyükbaş hayvanını bağışladı.

08.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:14
İneğini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

BAYBURT - Bayburt merkeze bağlı Sarımeşe köyünde çiftçilik yapan Nail Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir büyükbaş hayvanını bağışladı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan kampanyayı öğrendikten sonra özenle yetiştirdiği bir büyükbaş hayvanını bağışlamaya karar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü arayarak konuyu bildiren Duran, daha sonra köye gelen ekiplere hayvanı teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek olmak için ineğini bağışladığını dile getiren Duran, "Devletimiz var oldukça bizde varız. Biz bize yeteriz. Tüm vatandaşların evde kalmasını devletin verdiği tavsiyelere uymasını temenni ediyorum." dedi.

Köy muhtarı Ahmet Özen'de bağışta bulunan Duran'a teşekkür ederek bunun başlangıç olduğunu köylülerinin her zaman elini taşın altına koyacağını söyledi.

Görevliler tarafından teslim alınan hayvanın satışından elde edilen gelir kampanya için açılan hesaba aktarılacak.

İneğini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: İHA

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İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
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