İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı

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İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı -Uludağ'da çiftçinin telef olan ineği ayılara verildi Bursa'da bir çiftçinin telef olan ineği yaban hayvanlarına verildi.

İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı

-Uludağ'da çiftçinin telef olan ineği ayılara verildi

BURSA - Bursa'da bir çiftçinin telef olan ineği yaban hayvanlarına verildi. Bir ayının ineği yedikten sonra kalan kısmını toprağa gömmesi fotokapanla görüntülendi.

Bursa'da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ'da yaban hayvanlarına verildi. Çiftçi, telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi. Ekipler ineği alarak Uludağ'da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu. Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra gelen ayı ineği yedi. Kalan kısmını ise toprağa gömdü. Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da foto kapana yansıdı.

Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan telefinde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı. Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU