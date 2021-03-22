İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafında vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünce, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtımına Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İnebolu Orman İşletme Müdürü Ayhan Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Kılıç, AA muhabirine, 21 Mart Dünya Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bin 400 adet ceviz, elma, erik ve ahlat fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Doğanyurt ilçesinde de 600 fidan dağıttıklarını belirten Kılıç, duyarlılıkları ve doğaya olan sevgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım