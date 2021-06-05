İnebolu'da Şehit Şerife Bacı anısına fener alayı düzenlendi

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden olan ve İnebolu'dan Kastamonu'ya kağnısıyla cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı anmak için İnebolu ilçesinde fener alayı düzenlendi.

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden olan ve İnebolu'dan Kastamonu'ya kağnısıyla cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı anmak için İnebolu ilçesinde fener alayı düzenlendi.

İnebolu Belediyesi, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği tarafından düzenlenen fener alayına Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bazı kadınların Şerife Bacı'yı temsil eden kıyafetlerle katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünden başlayıp İsmetpaşa Caddesi'nde sona erdi. Marşlar eşliğinde düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, Şehit Şerife Bacı'yı anma etkinliklerine Türkiye'nin dört bir yanından katılan vatandaşlara ve ilçe halkına teşekkür etti.

Yürüyüşün salgın tedbirleri altında gerçekleştirildiğini belirten Özay, "Şerife Bacılarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah pandemiden sonraki etkinliklerimiz sizlerin de desteğiyle daha fazla bir katılımla olacak. Artık bizim tüm şehirlerde birer tane gönüllü elçimiz var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım