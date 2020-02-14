İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu
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İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:41
İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kastamonu'nun ilçesine bağlı Yukarı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Yukarı Çaylı Köyünde ikamet eden Necat Şahin'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını binaya sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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