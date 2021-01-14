İndirimi duyan vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ürünü alabilmek için yarıştı
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İndirimi duyan vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ürünü alabilmek için yarıştı

14.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:32

Türkiye'de bazı süpermarketlerin yaptığı indirim günlerinde ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün de bir marketin yaptığı indirim gününde vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ve piyasaya göre ucuz olan ürünü alabilmek için adete yarıştı. O anlar ise mağazanın kamerasına yansıdı.

Bazı süpermarketlerin her hafta belirli günlerde yaptığı indirimler vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapılan indirimler nedeniyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar istedikleri ürünü daha ucuz fiyata alabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

İNDİRİM GÜNLERİNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Özellikle teknoloji ürünleri ve mutfak araç gereçleri en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Ürünlerin piyasa ile arasındaki fiyat farkı ve mağazaya az sayıda getirilmesi ise bazen ilginç görüntülere yol açıyor.

ÜRÜNÜ ALABİLMEK İÇİN MAĞAZADA YARIŞTIRLAR

Bu görüntülerden biri de dün indirim yapan bir marketin mağazasında yaşandı. Vatandaşlar uygun fiyata satılan teknoloji ürününü alabilmek için erken saatlerde kendilerine yakın olan mağazaların önünde beklemeye başladı. Kapının açılması ile birlikte mağazaya dalan insanlar, sadece 1 adet geldiği belirtilen ürünü alabilmek için adeta maraton koştu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde bir vatandaşın öne geçebilmek için ürünlerin arasından atladığı da görüldü. Öte yandan bu görüntülerin diğer mağazalarda da yaşandığı aktarıldı.

İndirimi duyan vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ürünü alabilmek için yarıştı
Haber Yorumları (4)
MİSAFİR: ülke ve insanımızın gerçeği
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GERÇEKLER: iNSANLAR AÇ
Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
...: AÇLIKLA NE ALAKA TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DİYOR KARDEŞ
2 1 Yayından Kaldır
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500
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