Independent Games Festival 2020 Kazananları Açıklandı

Yıllık olarak düzenlenen Independent Games Festival (Bağımsız Oyunlar Festivali) ödüllerinin bu sene yirmi ikincisi düzenlendi. Oyun endüstrisinin genelindeki üç yüzden fazla jürinin katılımı ile beş yüz elli yarışmacı arasından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, birbirleriyle yarışacak olan aday oyunlar belirlenmişti. Dün yapılan resmi tören ile ödüller sahiplerini buldu.

A Short Hike ile Adam Robinson-Yu, Independent Games Festival 2020 kapsamında $10.000 değerindeki büyük Seumas McNally ödülüne konmayı başardı. Bu noktada bir hatırlatma yapmak isterim ki A Short Hike oyununu şu anda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Diğer kategorilerde aday gösterilip de kazananlar ayrı ayrı $2.000 ve aday gösterilenler ise yine ayrı ayrı $1.000 değerindeki ödülün sahibi oldular.

Kazananların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

Seumas McNally Büyük Ödülü

Eliza (Zachtronics)

A Short Hike (Adam Robinson-Yu)

Untitled Goose Game (House House)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Slay the Spire (Mega Crit Games)

Anodyne 2: Return to Dust (Sean Han Tani & Marina Kittaka)

Görsel Sanatta Mükemmellik

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Knights and Bikes (Foam Sword)

Void Bastards (Blue Manchu)

Creature in the Well (Flight School Studio)

Eastward (Pixpil)

Stone Story RPG (Martian Rex/ standardcombo)

Seste Mükemmellik

Observation (No Code)

Vectronom (Ludopium)

Astrologaster (Nyamyam)

Knights and Bikes (Foam Sword)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Untitled Goose Game (House House)

Tasarımda Mükemmellik

Katana ZERO (Askiisoft)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Slay the Spire (Mega Crit Games)

A Short Hike (Adam Robinson-Yu)

Elsinore (Golden Glitch)

Patrick's Parabox (Patrick Traynor)

Hikaye Anlatımında Mükemmellik

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Heaven's Vault (inkle)

Elsinore (Golden Glitch)

Wide Ocean, Big Jacket (Turnfollow)

Eliza (Zachtronics)

LIONKILLER (Sisi Jiang)

Nuovo Ödülü

Tales From Off-Peak City Vol. 1 (Cosmo D)

Infini (Barnaque)

The Space Between (Christoph Frey)

Life Tastes Like Cardboard (Demensa)

Promesa (Julián Palacios)

Song of Bloom (Philipp Stollenmayer)

The Longing (Studio Seufz)

PAGAN: Autogeny (Oleander Garden)

En İyi Öğrenci Oyunu

Orbital Bullet (SmokeStab)

A Juggler's Tale (kaleidoscube)

Forgotten (Mutiny Games)

Neon Beats (OKYO Games)

BORE DOME (Goblin rage)

Nothing In Sight (Nothing In Sight Team)