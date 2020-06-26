İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde lokma hayrı yapıldı Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde lokma döktürülüp dua edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde lokma döktürülüp dua edildi.

Hayır etkinliğine, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Kaya, mahallede son dönemde ölümlü trafik kazası, fırtına gibi üzücü olaylar yaşandığını hatırlatarak, "Mahalle halkı çok çalışkandır. Emeğin başkenti, çalışkan insanların yaşadığı Acarlar'a nazar değdi. Bundan dolayı hayır yapıldı. Rabbim bir daha böyle bir acılar yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA