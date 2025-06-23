İncirlik Üssü kapatıldı mı, İncirlik Üssü açık mı?

İncirlik Üssü kapatıldı mı, İncirlik Üssü açık mı?
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Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Peki,İncirlik Üssü kapatıldı mı, İncirlik Üssü açık mı?

Türkiye'de doğrudan veya ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla ABD'ye ait askeri tesis ve üs bulunmaktadır. İncirlik Üssü, bu üsler arasında en bilinenlerden biridir. Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmemiştir. İncirlik Üssü kapatıldı mı, İncirlik Üssü açık mı?

İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILDI MI, AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl, Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın isminin 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir." denildi.

İncirlik Hava Üssü'nün ismi neden değişti?

Adana'da bulunan ve kamuoyunda da adı yakından bilinen İncirlik Hava Üssü 1951 yılında kullanıma açıldı. Üs içerisinde Türk Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri'nin askeri uçakları bulunuyor.

1955 yılında resmi ismi 'Adana Hava Üssü' olarak değiştirildi. 1958'e gelindiğinde ise 'İncirlik Hava Üssü' adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' ismi verildi.

Bilindiği üzere Hava Kuvvetleri'nde üsler 'ana jet', 'ana ulaştırma' ve 'tanker üssü' olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından '10. Tanker Üs Komutanlığı' olarak adlandırılıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon'da bulunan 152. Filo, İncirlik'e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik'te görevlendirilmesiyle burası 'Tanker Üssü' kategorisinden çıktı ve 'Ana Jet Üssü' oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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