İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu
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İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

24.11.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:36

Adana'da İncirlik Üssünde görevli uzman çavuş evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İncirlik Üssünde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30) sabah mesaiye gitmeyince arkadaşları merak edip aramaya başladı. Herhangi bir dönüş alamayan silah arkadaşları uzman çavuşu, evinde hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZEHİRLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Uzman çavuşun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada Kahriman'ın akşam arkadaşlarıyla birlikte mangal yaptığı, arkadaşları gidince de mangal kömürünü evin içine koyup daha sonrada uyuduğu ve bu nedenle zehirlendiği tahmin ediliyor.

KESİN SEBEP OTOPSİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK

Yapılan ilk incelemenin ardından Kahriman'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Uzman çavuşun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
VATAN SEVER: BELKİ DE KAZA SÜSÜ VERİLMİŞTİR?? GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜR VEYA DUYMAMASI GEREKEN BİR ŞEY DUYMUŞTUR?? İNCİRLİK ÜSSÜ BU HER ŞEY OLMUŞ OLABİLİR. BUNLAR TAMAMEN TAHMİN TABİİ Kİ. ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN KAHRAMAN ASKERİMİZİN.
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FATİH.: Aynen inandık.
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RAMBO: Olabilirse ,olmayabilrde yani,gorev yeri malumy.a
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:52:13. #1.14#
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