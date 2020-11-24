İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

Adana'da İncirlik Üssünde görevli uzman çavuş evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İncirlik Üssünde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30) sabah mesaiye gitmeyince arkadaşları merak edip aramaya başladı. Herhangi bir dönüş alamayan silah arkadaşları uzman çavuşu, evinde hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZEHİRLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Uzman çavuşun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada Kahriman'ın akşam arkadaşlarıyla birlikte mangal yaptığı, arkadaşları gidince de mangal kömürünü evin içine koyup daha sonrada uyuduğu ve bu nedenle zehirlendiği tahmin ediliyor.

KESİN SEBEP OTOPSİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK

Yapılan ilk incelemenin ardından Kahriman'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Uzman çavuşun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı