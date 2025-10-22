Haberler

İncinmişsin diyen adam öldü mü, neden öldü?
Güncelleme:
Sosyal medyada "İncinmişsin" videosuyla tanınıp kısa sürede fenomen haline gelen 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, Konya'da kamyonunun içinde ölü olarak bulundu. "Hasan Abi" lakabıyla bilinen Yılmaz, dört yıl önce çektiği videoyla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, "İncinmişsin" sözüyle hafızalara kazınan Hasan Abi'nin ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmadı. Yetkililer, olayın detaylarını ve ölüm sebebini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

KAMYONUN İÇİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, bir kamyonun içinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden çevredeki esnaf, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyondaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, ölümün nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. Kamyonun bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle çevrilirken, 42 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TANINAN BİR İSİMDİ

Hasan Yılmaz, 2019 yılında paylaştığı "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" sözleriyle başlayan videosuyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Mizahi anlatımı ve samimi tarzıyla kısa sürede popüler hale gelen Yılmaz'ın videosu milyonlarca kez izlenmiş, kendisi "İncinmişsin diyen Hasan Abi" olarak tanınmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
