İnci Taneleri neden final yapıyor?

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı ' İnci Taneleri' dizisi 45. bölümde ekran macerasını noktalayacak. İnci Taneleri neden final yapıyor?

İNCİ TANELERİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Güler'in 'İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.