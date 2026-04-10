Süper Lig'de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da forma giyen Yusuf Kabadayı, sosyal medyada bir taraftarla yaşadığı diyalogla gündeme oturdu.

Kulübün Instagram paylaşımının altına yapılan bir yorumda bir taraftar, “Yusuf karşısında ise karşısının kazanma şansı yok” ifadelerini kullandı. Bu yoruma yanıt veren Yusuf Kabadayı ise, “Dünkü resmi çocuk odana asarsın” sözleriyle karşılık verdi.

Futbolcunun cevabı sonrası aynı taraftar eleştirilerini daha da sertleştirerek uzun bir mesaj paylaştı. Taraftar, “Ben -3 derecede bu takımı destekledim. 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? İyi oynadın da sana destek vermedik mi?” ifadelerini kullandı.

Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar futbolcunun tavrını eleştirirken, bazıları ise gelen yorumlara karşılık vermesini doğal karşıladı.