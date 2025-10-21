Haberler

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen yapımı İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezonu kapatmış ve adeta ekranlara kısa bir ara vermişti. Sürükleyici öyküsü ve usta oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı uzun zamandır tartışma konusuydu. Projenin hem yazarı hem de başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, yeni sezonun başlama tarihine dair açıklama yaparak, "İnci Taneleri neden hâlâ başlamadı?" sorusuna yanıt niteliğinde bir açıklama gerçekleştirdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, geçtiğimiz sezonu 44. bölümüyle noktalamış ve izleyicilerine unutulmaz bir final yaşatmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve derin hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın yeni sezonu uzun süredir merakla bekleniyordu. Hem başrolünde yer alan hem de senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan, dizinin çok yakında yeniden ekranlara döneceğini duyurarak izleyicilere müjdeyi verdi.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON TARİHİ ERTELENDİ

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizinin yeni bölümlerinin henüz ekrana gelmemesi, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ** "İnci Taneleri"**nin dönüş tarihinin, Yılmaz Erdoğan'ın dijital bir platform için hazırladığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: "ÖNCE ORGANİZE İŞLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden merakla beklenen açıklamayı yaptı. Ünlü sanatçı paylaşımında, "Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" ifadelerini kullanarak dizinin hayranlarına sabırlı olmaları yönünde mesaj verdi.

