Sezon finalinde Azem Hoca'nın kaçırılması, izleyicide büyük merak uyandırdı ve yeni sezonla ilgili beklentileri zirveye taşıdı. Şimdi gözler, dizinin 2025-26 sezonunda ne zaman başlayacağına çevrildi. İnci Taneleri ne zaman başlayacak 2025-26?

AĞUSTOS ÇEKİMLERİ VE EYLÜL BEKLENTİSİ

Dizi ekibinin yaz arasının ardından Ağustos ayının son haftasında sete dönmesi planlanıyor. Bu takvime göre dizinin Eylül 2025 itibarıyla yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi beklentisi oluştu. Her yıl olduğu gibi yeni sezon açılışını sonbaharda yapan Kanal D dizilerinin yayın stratejisi düşünüldüğünde, bu tarih oldukça güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

OCAK 2026 İDDİALARI

Ancak kulislerde konuşulan farklı senaryolar da var. Eylül ayında beklenen dönüşün ertelenebileceği, dizinin ekran yolculuğuna Ocak 2026 itibarıyla yeniden başlayabileceği öne sürülüyor. Bu erteleme ihtimali, hem Kanal D'nin yayın akışı düzenlemeleri hem de oyuncu kadrosunun yoğun projeleri nedeniyle gündeme gelmiş durumda.

Yeni sezon başlangıcı ihtimali: Eylül 2025

NEDEN ERTELEME OLABİLİR?

Erteleme iddialarının ardında birkaç neden bulunuyor. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın sinema ve dijital projeleri için çekimlere katılması, dizinin planlanan takviminin esnemesine sebep olabilir. Ayrıca reyting beklentilerini yüksek tutmak isteyen kanal yönetiminin, yeni sezonu kış dönemine saklaması da muhtemel görünüyor. Çünkü kış aylarında televizyon izlenme oranları yükseliyor ve yapımcılar bu dönemi daha avantajlı buluyor.

YENİ SEZONDAN BEKLENTİLER

Yeni sezonda karakterlerin hikâyelerinin daha da derinleşmesi ve sürükleyici olay örgülerinin izleyiciyle buluşması bekleniyor. Sezon finalinde ortaya çıkan sürpriz gelişmeler, özellikle de Azem Hoca'nın başına gelenler, yeni sezonun ilk bölümlerinde yanıt bulacak en büyük sorulardan biri olacak. Ayrıca yeni karakterlerin kadroya dahil olacağı konuşuluyor. Bu da dizinin dramatik yapısına yeni renkler katacak.

İZLEYİCİLERİN BEKLENTİSİ

İnci Taneleri, yayınlandığı ilk bölümden bu yana hem reytinglerdeki başarısıyla hem de sosyal medyada yarattığı geniş yankıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, yeni sezonun başlaması için sabırsızlanıyor ve sosyal medya platformlarında sık sık "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu dile getiriliyor. Bu yoğun ilgi, yapımcıların ve kanal yönetiminin takvimi daha da titizlikle planlamasına yol açıyor.

GÖZLER RESMİ DUYURUDA

Net bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak Eylül 2025 ve Ocak 2026 tarihleri, güçlü ihtimaller olarak ön plana çıkıyor. Kanal D'nin yayın takvimini kesinleştirmesiyle birlikte seyirciler, uzun süredir beklediği bu yapımla yeniden buluşacak. İnci Taneleri'nin güçlü hikâyesi ve dikkat çekici karakterleriyle yeni sezonda da gündem yaratması bekleniyor.