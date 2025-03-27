İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri final ne zaman?

"İnci Taneleri final ne zaman?" sorusunun yanıtı da netleşmeye başladı. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı İnci Taneleri, perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyordu. Dizinin final yapacak olması, sadık izleyicileri arasında üzüntüyle karşılandı. Peki, İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri final ne zaman?

İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri dizisi 45. bölümde final yapacak.

İNCİ TANELERİ FİNAL NE ZAMAN?

Dizinin final bölümü 2025 Haziran ayında izleyicilerle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez otururken, senaryosu Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınıyor. İki sezondur izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran yapım, Azem Yücedağ'ın hikayesinin nasıl sonlanacağı konusunda merak uyandırıyor.

Öte yandan, dizinin finaline yaklaşırken yeni konuk oyuncular da kadroya dahil oluyor. Son olarak, Kamil Güler'in "Koray" rolüyle diziye katılacağı ve Selma Ergeç'in canlandırdığı "Piraye" karakterinin eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.