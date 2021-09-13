İncesu Kaymakamı Aydın Göçer görevine başladı - Haberler
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İncesu Kaymakamı Aydın Göçer görevine başladı

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
İncesu Kaymakamı Aydın Göçer görevine başladı

Kayseri'nin İncesu ilçesine atanan Kaymakam Aydın Göçer, görevine başladı.

Kayseri'nin İncesu ilçesine atanan Kaymakam Aydın Göçer, görevine başladı.

"Hayırlı olsun" ziyaretlerini makamında kabul eden Göçer, gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldı.

İncesu'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Göçer, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Aydın Göçer, Artvin Vali Yardımcı olarak görev yaparken kararname ile İncesu Kaymakamlığına atanmıştı.

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri
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Haber: İncesu Kaymakamı Aydın Göçer görevine başladı - Haberler
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