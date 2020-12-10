İncesu'da soysal tesisin temeli atıldı
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İncesu'da soysal tesisin temeli atıldı

10.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:55
İncesu'da soysal tesisin temeli atıldı

İncesu ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ne hayırseverlerin de desteğiyle yapılacak sosyal tesisin temeli törenle atıldı.

İncesu ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ne hayırseverlerin de desteğiyle yapılacak sosyal tesisin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever vatandaşların da desteğiyle tesisi inşa edeceklerini söyledi.

İlmek, "Tahirini, 2. etap ve 4. etap TOKİ mahallelerimizde de gençlik merkezi ve Kur'an kursu binaları yapıyoruz. Garibçe mahallemizde yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Pandemiden dolayı zor süreçten geçiyoruz. Her mahallemize elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın kullanacağı mekanları yaparak hizmete sunacağız." dedi.

Konuşmanın ardından tesisin temeli atıldı.

Törene AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, belediye encümen üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren

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