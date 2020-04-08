İncesu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü İncesu ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İncesu ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karakoyunlu Mahallesinde, A.A.ya ait metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA