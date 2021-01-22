İncesu'da koronavirüs aşılama işlemi sürüyor
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İncesu'da koronavirüs aşılama işlemi sürüyor

22.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:45
İncesu'da koronavirüs aşılama işlemi sürüyor

İncesu ilçesinde sağlık ekipleri 85 yaş üzeri ve aynı hanede yaşayan 65 yaş üzeri olan vatandaşlara evlerinde aşı yapıyor.

İncesu ilçesinde sağlık ekipleri 85 yaş üzeri ve aynı hanede yaşayan 65 yaş üzeri olan vatandaşlara evlerinde aşı yapıyor.

İncesu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hacı Ahmet Aslaner, AA muhabirine, salgınla mücadelede en önemli gücün aşılama olduğunu belirtti.

Aslaner, maske, mesafe ve temizlik konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kovıd-19 vakalarında çok şükür sayı azalmaya başladı ama mayısta da azalmış, tedbirlere uymadığımızda birkaç hafta içinde çok yüksek rakamlara çıkılmıştı." dedi.

İlçede aşılama programına başladıklarını aktaran Aslaner, "Sağlık personeli, 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan sonra Kovid-19 aşılamasına yine devam ediliyor. 85 yaş üzeri kişiler ve aynı hanede yaşayan 65 yaş üzeri olanlar sisteme yüklendi. E-nabız uygulanmasından kontrol edilebilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde ve İncesu İlçe Devlet Hastane'mizde aşı yapılmaktadır. Ayrıca gezici aşı ekipleri oluşturuldu, bu ekipler mahallelerimizde MHRS üzerinden randevu alanlara evlerinde aşılarını yapacak ve randevusu olmasa da aşı hakkı tanınan kişilere başvurmaları halinde yerinde aşı uygulayabileceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren

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