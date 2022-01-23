İnanılmaz Aile 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? İnanılmaz Aile 2 konusu nedir, ne zaman çekildi?

İnanılmaz Aile 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Brad Bird'nin yaptığı 'İnanılmaz Aile 2' süper güçlere sahip olan bir ailenin atıldığı maceraları konu ediyor. Filmin seslendirmesinde ise; Craig T. Nelson, Holly Hunter ve Sarah Vowell yer alıyor.

İNANILMAZ AİLE 2 KONUSU

İnanılmaz Aile 2, süper güçlere sahip olan bir ailenin atıldığı maceraları konu ediyor. Süper güçlere sahip aile suçla savaşmaya devam ederken, süper kahramanların yasal olmaması sıkıntı yaratmaktadır. Ancak bu konudaki umut ışığı, ailenin Elastigirl lakaplı annesi Helen'dır. Helen süper kahramanların önemini kanıtlamak üzere dünyayı kurtarmakla meşgulken, evdeki işleyiş, Violet ve Dash ile evde kalan Bob'un sorumluluğundadır. Küçük Jack-Jack'in de süper güçlerinin olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, evin kontrolünü sağlamak iyice zorlaşır. Ancak yeni bir kötü dahinin incelikli planı dünyayı tehdit etmeye başlayınca, aile ve Frozone yeniden birlikte çalışmanın bir yolunu bulmalı ve tehditi savuşturmayı başarmalıdır.

Yönetmen: Brad Bird

Seslendirme: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Ülke: 2018/ ABD

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