İnanç ''Bu dünya kavuşma dünyası değil''

27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç'ın kocaelililerle buluştu. Geçmişten çarpıcı örnekler vererek günümüze ışık tutan bilgiler sunan İnanç; "İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider" dedi.

HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Aktif yaşlanma programı olarak hayata geçirilen Hayatın İçindeyim projesikapsamında Kocaeli'deki yaşlı bireylerin aktif bir şekilde yaş almaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Projenin içerisinde yer alan Akademi Kulübü'nün çalışmaları kapsamında önceki gün Başiskele Yeniköy Kültür Merkezi'nde Yazar Hayati İnanç'ın katılımı ileseminer düzenlendi.

SEMİNERE YOĞUN İLGİ

Seminere Başiskele ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salona adeta sığmayan vatandaşlar Yazar Hayati İnanç'ı dinleyebilmek için bir biriyle yarıştı. Konuşmasıyla hayli beğeni toplayan Hayati İnanç yaşama dair önemli ve güzel bilgiler verdi.

"DÜNYA SAADET YURDU DEĞİL"

Konuşmasına 17. Yüzyılda yaşamış Şair Rehayi'nin bir şiiri ile başlayan Hayati İnanç; "Bu dünyaya gelince yıkandık. Öldüğümüzde de yıkandık. 'Nilüfer çiçeği gibi suda bittim, suda yittim' der şair. Ademoğlu aleme üryan gelir, üryan gider. İnsanoğlunun hikayesidir bu. İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Dünya saadet yurdu değil, ayrılık yurdu. Kavuşma ahirette. Dünyada kavuşmayı planlayıp, arzulamak, peşine düşmek ham hayaldir" dedi.

ÇİÇEK VE TABLO TAKDİM EDİLDİ

Seminere katılan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan seminer sonunda Yazar Hayati İnanç'a çiçek, tablo takdiminde bulundu.

Kaynak: Bültenler