İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı

İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile gemi söküm pazarlama ve orman ürünleri üzerine faaliyette bulunan bir şirketler grubuyla eğitimlerde ve kurslarda iş birliğinin amaçlandığı protokol imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile gemi söküm pazarlama ve orman ürünleri üzerine faaliyette bulunan bir şirketler grubuyla eğitimlerde ve kurslarda iş birliğinin amaçlandığı protokol imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde hayat bulan iş birliği protokolü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve şirketler grubunun CEO'su Fatih Mehmet Sancak arasında gerçekleşti.

İmzalanan protokol töreninde şirketin Operasyon Direktörü Muhammet Çil, MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk ve Rektör Danışmanı Umut Burak Geyikçi de hazır bulundu.

İmza töreni sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, protokolün gerçekleşmesi sürecine katkılarından dolayı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri ve Rektör Danışmanına teşekkürlerini ileterek, "İnsan ve bilgi kaynağının, özel sektörde istihdam edilebilirliği bununla beraber bilginin ürüne dönüştürülmesinde alan oluşturulması, oluşan alandan da katma değerli ürünlerin öncelikle insanlığın sonrasında da ülkemizin yararına kullanılabilmesi oldukça değerli. Eğitim ve kurslarda işbirliği protokolü imzaladığımız şirkete, akademik zihinlerin bilgi birikiminin uygulama alanı oluşturması sürecine katkı sağladıkları için yürekten teşekkür ediyor, her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Şirketin CEO'su Fatih Mehmet Sancak ise, iş birliği protokolüne imza atmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Rektör Ataç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı
İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı
İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:17:54. #1.14#

title