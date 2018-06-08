İmranlı'da Okuma Yazma Kursu Sertifika Töreni

Sivas'ın İmranlı ilçesinde okuma yazma kurslarına katılanlara sertifikaları törenle verildi.

İmranlı Spor Salonu'nda düzenlenen okuma yazma sertifika programında konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Okuma ve yazmanın önemine vurgu yapan Sayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede açılan kursları başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Okur-yazarlık seferberliğinde amacımız yüzde 100 hedefe ulaşmak. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırız. Bir birey dahi olsa kurslarımızı açmaya devam edeceğiz. Yeter ki okuma yazma bilmeyen kalmasın." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Mehmet Sayın tarafından okuma yazma kurslarına katılarak başarılı olan vatandaşlara sertifikaları verildi.