İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Sivas- İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.