İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı - Haberler
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İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

AA - Haberler | 3. Sayfa
İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Sivas- İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandıİmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

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