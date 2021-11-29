İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

Sivas- İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl.