İmran Han: Usame bin Ladin Pakistan istihbaratı sayesinde bulundu

Washington'a ilk kez ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunması için CIA'ye yardım ettiğini açıkladı.

Üç günlük resmi ziyareti için ABD'de bulunan Han Amerikan Fox News'e verdiği mülakatta, "Bin Ladin'in bulunmasını sağlayan ilk bilgiyi Pakistan'ın ana istihbarat teşkilatı ISI vermişti. Eğer CIA'ye sorarsanız, telefon görüşmelerini takip eden ISI sayesinde Bin Ladin'in konumunun belirlendiğini size söyleyecektir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle