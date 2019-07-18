İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı
"İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı"Vincent Cassel ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
"İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı"
Vincent Cassel ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Jean-François Richet'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; Napolyon döneminde dünyanın en büyük cezaevlerinden kaçmayı başaran ve Paris'te ün salan bir adamın; yakalandıktan sonra serbest bırakılması karşılığında polis için suç çeteleriyle savaşmayı kabul etmesini ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
Kaynak: AA
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