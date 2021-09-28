İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL - Haberler Magazin
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İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'de 3 gün üst üste konser vererek hayranlarıyla özlem giderdi. Konser biletleri kısa sürede tükenen Tatlıses'in konserlerine devam edeceği ve Belarus'taki bir otelle, 6 konser için 7 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edildi.

Türk sanat camiasında İbrahim Tatlıses rüzgarı yeniden esmeye başladı. 12 yıldan bu yana sahnelerden uzak olan ünlü şarkıcı, Kuruçeşme arenada fırtına gibi döndü. 3 gün 3 gece boyunca hayranlarıyla en güzel şarkılarını seslendiren şarkıcının şimdi de yeni bir konser anlaşmasına imza attığı konuşuluyor.

6 KONSER İÇİN 7 MİLYON TL

Akşam'da yer alan habere göre sanatçının, Belarus'taki bir otelle 6 konser için dudak uçuklatan bir rakama el sıkıştığı konuşuluyor. 'İmparator' lakabıyla tanınan şarkıcı, ilk yurtdışı konseri için Belarus'taki bir otelle anlaştı. Tatlıses, 6 konser için toplam 7 milyon TL kazanacak.

İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL
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