İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı
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İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı

İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 82 yaşındaki İmoş ninenin evine giderek sobasını kaldırdı.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 82 yaşındaki İmoş ninenin evine giderek sobasını kaldırdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara Vefa Sosyal Destek Grupları daha önce olduğu gibi tam kapanma da da özenle hizmet ediyor. Bu kapsamda Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hem evden çıkması sakıncalı olan hem de desteğe ihtiyacı bulunan 82 yaşındaki İmoş Mete, Vefa Destek Grubundan sobasının kaldırılmasını istedi. Bu istediği kırmayan vefa ekibi, İmoş ninenin sobasını sökerek kaldırdı.

Öte yandan, İmoş ninenin taleplerinin düzenli olarak yerine getirildiği bildirildi. - TUNCELİ

İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı
İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı
İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı
İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı
İmoş ninenin sobasını vefa ekibi kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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