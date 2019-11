İmkansızla Mükemmelin Birleştiği Nokta Müzede İzlenime Sunuldu

07.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:48

Sanata ve sanatçıya verdiği değerle geçmişin izlerini günümüze, bugünün sanat ve sanatkarlarını da geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, birbirinden güzel eserlerin yer aldığı yeni bir sergiyi daha ilçe halkının izlenimine sundu. Halk Eğitim Merkezinde eğitmenlik yapan Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı Ahmet Münir Ayva ve kursiyerlerinin hazırladığı "İmkansızla Mükemmelin Birleştiği Nokta" isimli oyma ve kakma sanatı sergisi, bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda izlenime sunuldu.

Onlarca eserin yer aldığı serginin açılış töreni, 14.00'da yapıldı. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri ile davetlerin katıldığı açılışta konuşan sanatçı Ahmet Münir Ayva, "Sergime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu sergiyi hazırlama süremiz 2 seneyi buldu. 2 sene içerisinde sizler için elimizden gelen kakma ve oyma eserleri en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Üyelerimizin emeklerini yoğun bir şekilde harcadıkları eserleri sizlere sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ise "Bütün kurslarımız bizim için çok önemli ve değerli ancak Ahmet hocamızın kursu bizim daha çok huzur bulduğumuz, daha bir farklı hissettiğimiz bir kursumuz. Çünkü ahşap oyma ve kakma eski Türk kadim geleneklerinden birisi. Bunu yaşatmanın sevinci içerisindeyiz. İnegöllü hemşerilerimizin de bu sanatı yaşatmak adına kurslarımıza katılıyor. Bizler de bu konuya kıymet ve önem veriyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sanatın önemine vurgu yaparak "Değerli hocamız, Ahmet Münir Ayva'nın bu özel sergisinin açılışı için bir aradayız. İmkansız ile Mükemmelliğin Birleştiği Nokta sanatsal ahşap kakma sergisi ile sanatkarımızı ilçe halkımızla buluşturuyoruz. Sanat her zaman her yerde güzelliklerle anılan bir konu. O yüzden biz de sanatı her zaman belediye olarak desteklemeye devam ediyoruz. İnegöl Kent Müzesi olarak da burada 120'nci sergimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da farklı sergilerle ilçe halkımızın karşısına çıkacağız. Medeniyetlerin oluşumunda sanatın ve sanatçının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu düşüncelerle sanat eserlerinin bir uygarlığı sonraki nesillere anlatan tanıklar olduğunu ifade ederek Ahmet Münir Ayva ile kursiyerlerini tebrik ediyor ve serginin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri ilgiyle inceledi.

Haber Bülteni

Kaynak: Bültenler