İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne?

İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İmitasyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne? İşte, İmitasyon kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İmitasyon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İmitasyon anlamı ne? İmitasyon ne demek?

İMİTASYON NE DEMEK?

İmitasyon:

1.

gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyası.

2.

taklit etme, taklit.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title