İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İmitasyon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İmitasyon anlamı ne? İmitasyon ne demek?

İMİTASYON NE DEMEK?

İmitasyon: 1. gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyası. 2. taklit etme, taklit.

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