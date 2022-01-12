İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İmitasyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İmitasyon ne demek? İmitasyon anlamı ne? İşte, İmitasyon kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İmitasyon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İmitasyon anlamı ne? İmitasyon ne demek?
İMİTASYON NE DEMEK?
İmitasyon:
1.
gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyası.
2.
taklit etme, taklit.
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